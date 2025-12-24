VIDEO Jackie Chan a făcut spectacol la Pompei! Reacția actorului după ce a dus torța olimpică printre ruine

Jackie Chan a făcut spectacol la Pompei! Reacția actorului după ce a dus torța olimpică printre ruine
Legendarul actor Jackie Chan a fost protagonistul unui moment special luni, la Pompei, unde a purtat torța olimpică pentru Jocurile de Iarnă Milano Cortina 2026, mărturisind că a fost copleșit de încărcătura istorică a locului și de peisajul dominat de vulcan.

Jackie ChanMilano Cortina 2026Jocurile Olimpice de Iarna
Starul internațional a oferit imagini memorabile în situl arheologic din Italia, într-o zi de luni (22 decembrie) în care trecutul antic s-a întâlnit cu spiritul olimpic modern. Jackie Chan a vorbit pentru Olympics.com despre impactul pe care l-a avut asupra sa parcurgerea ruinelor istorice cu flacăra în mână.

„Am văzut vulcanul, am văzut întregul oraș, singurul lucru pe care îl pot spune este: «Wow!». E ceva special aici. Am văzut atât de multe documentare despre Pompei. Aceasta este prima dată când pun piciorul într-un loc ca acesta și experimentez cu adevărat spiritul olimpic pe propria piele. Este incredibil”, a spus starul internațional.

„Am devenit profesionist... la căzături!”

Pentru Jackie Chan, aceasta a fost a patra oară când a avut onoarea de a purta flacăra olimpică. Actorul, cunoscut pentru pasiunea sa pentru sport și arte marțiale, a profitat de ocazie pentru a transmite un mesaj global de unitate.

„Am vrut să încerc atât de multe lucruri, snowboarding, de exemplu. Într-unul dintre filmele mele, antrenorul meu a fost un campion olimpic. M-a antrenat timp de șapte zile și am devenit un profesionist... la căzături! 

Este o mare onoare să fiu din nou purtător al torței. De fiecare dată când port Flacăra, nu este vorba doar despre torță, ci despre spiritul sportului, spiritul umanității. Nu transmiți doar foc. Transmiți pace și iubire. Chiar acum, întreaga lume are nevoie de pace. Sper ca toți să îmbrățișeze acest spirit și să-l transmită lumii. De fiecare dată când văd torța olimpică, văd că reprezintă dragoste și pace”, a mai spus Jackie Chan.

Flacăra Olimpică își continuă traseul prin Italia, înainte de startul Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026, care vor debuta oficial pe 6 februarie.

