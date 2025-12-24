Patronul FCSB a numit singura echipă care în opinia sa este capabilă să îi pună probleme FCSB-ului în lupta pentru trofeu, deși roș-albaștrii sunt abia pe locul 9 în Superliga.



Succesul vital obținut de trupa lui Elias Charalambous în derby-ul etapei a 21-a a reaprins discursul ofensiv al latifundiarului din Pipera. Deși FCSB are 31 de puncte și se află încă în zona fierbinte a clasamentului, luptând pentru calificarea în play-off, Becali refuză orice scenariu pesimist.



Pentru patronul roș-albaștrilor, golurile marcate de Darius Olaru și Florin Tănase nu au adus doar trei puncte, ci au reconfirmat obligația echipei de a-și apăra titlul cucerit în sezonul precedent. Becali a respins întrebările reporterilor despre o posibilă „poveste frumoasă” a revenirii, subliniind că la FCSB performanța este obligatorie, nu un vis.



Becali a numit principala rivală la titlu



„Ce ar însemna pentru FCSB să ia titlul în condițiile în care a luptat pentru accederea în play-off? Păi nu ce ar însemna, trebuie să-l ia! Nu că ce ar însemna, vii la mine cu ce ar însemna... La mine nu e cu ce ar însemna, la mine TREBUIE să-l iei!”, a spus Gigi Becali într-o conferință susținută la Palat.



Deși Rapid ocupă poziția secundă în clasament, cu 39 de puncte, Gigi Becali nu îi consideră pe rivalii feroviari o amenințare pe termen lung. Universitatea Craiova, care domină ierarhia cu 40 de puncte după 5-0 cu Csikszereda, este echipa pe care Becali a pus ochii pentru bătălia finală.



„Lupta va fi numai și numai, și numai, și numai, și numai, și numai cu Craiova! O să vedeți voi dacă cunosc eu fotbal”, a mai spus Becali.



Victoria cu Rapid le-a oferit roș-albaștrilor un moral excelent, iar Becali pare convins că diferența de 9 puncte față de olteni poate fi recuperată în etapele rămase și în play-off.

