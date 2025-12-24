Departe de destinațiile exotice preferate de obicei de fotbaliști, Ionuț Radu a ales să petreacă Crăciunul în mod tradițional. Goalkeeper-ul a publicat pe rețelele de socializare o imagine care a devenit rapid virală: îmbrăcat lejer și purtând o căciulă tradițională de blană, fotbalistul s-a fotografiat având în spate un cadru specific lunii decembrie, plin cu cârnați puși la uscat.

Vacanță scurtă pentru român



Vacanța portarului cotat în prezent la 5 milioane de euro este una scurtă. Radu trebuie să revină rapid la antrenamente, deoarece Celta Vigo are programat un meci dificil chiar la începutul anului viitor. Galicienii vor întâlni Valencia pe teren propriu, sâmbătă, 3 ianuarie 2026, iar românul este așteptat să fie din nou titular.



Portarul în vârstă de 28 de ani traversează o perioadă excelentă a carierei sale. După ce a semnat cu gruparea din Vigo la 1 iulie 2025, internaționalul român a reușit să se impună ca numărul unu în echipa galicienilor, bifând toate cele 17 etape scurse până acum din sezonul 2025-2026.

