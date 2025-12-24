FOTO Imaginea momentului cu Ionuț Radu: cum s-a pozat portarul lui Celta Vigo după ce a ajuns în România

Imaginea momentului cu Ionuț Radu: cum s-a pozat portarul lui Celta Vigo după ce a ajuns &icirc;n Rom&acirc;nia Stranieri
Ionuț Radu, titularul incontestabil din poarta celor de la Celta Vigo, a revenit în țară pentru sărbătorile de iarnă și a surprins internetul cu o fotografie inedită.

Ionut Radu
Departe de destinațiile exotice preferate de obicei de fotbaliști, Ionuț Radu a ales să petreacă Crăciunul în mod tradițional. Goalkeeper-ul a publicat pe rețelele de socializare o imagine care a devenit rapid virală: îmbrăcat lejer și purtând o căciulă tradițională de blană, fotbalistul s-a fotografiat având în spate un cadru specific lunii decembrie, plin cu cârnați puși la uscat.

Poza a fost însoțită de un mesaj special: „Sărbători fericite tuturor / Felices fiestas a todos!”

Vacanță scurtă pentru român

Vacanța portarului cotat în prezent la 5 milioane de euro este una scurtă. Radu trebuie să revină rapid la antrenamente, deoarece Celta Vigo are programat un meci dificil chiar la începutul anului viitor. Galicienii vor întâlni Valencia pe teren propriu, sâmbătă, 3 ianuarie 2026, iar românul este așteptat să fie din nou titular.

Portarul în vârstă de 28 de ani traversează o perioadă excelentă a carierei sale. După ce a semnat cu gruparea din Vigo la 1 iulie 2025, internaționalul român a reușit să se impună ca numărul unu în echipa galicienilor, bifând toate cele 17 etape scurse până acum din sezonul 2025-2026.

