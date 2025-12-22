Tricolorii vor lupta la Istanbul în martie pentru calificarea în finala play-off-ului pentru CM. Denis Drăguş a vorbit despre provocările din 2025, a analizat partida cu Turcia şi crede că suporterii au în continuare încredere în echipa naţională.



Aflat la a treia echipă în Tara Semilunei, Eyupspor, după Gaziantep şi Trabzon, Drăguş anunţă că se simte foarte bine în Turcia: „Oraşul e foarte frumos, e aproape şi de România. Condiţiile sunt foarte bune, e un campionat foarte puternic şi ca fotbalist te poţi dezvolta aici.



Din punct de vedere fotbalistic, duelurile sunt tari, e un campionat agresiv şi se joacă foarte mult pe tranziţie, de la poartă la poartă, deci ai nevoie de o condiţie fizică foarte bună. Cariera mea cred că se leagă de Turcia şi în viitor, mai am 2 ani şi jumătate contract cu Trabzon”.



Denis Drăguș a spus totul: ”America e visul suprem”



Anul 2025 a fost unul complicat pentru internaţionalul român, pe care îl descrie drept „provocator”, cu multe episoade dificile, dar şi lecţii importante. „A fost un an cu multe momente grele care m-au ajutat să evoluez, am învăţat multe din aceste experienţe. Au fost perioade când am stat departe de teren, am avut două accidentări diferite.



Acum apreciez mult mai mult faptul că sunt sănătos şi pot să mă bucur de fotbal. Cred că e o binecuvântare să nu ai o problemă. Consider că sunt un om schimbat acum, mai puternic. Am învăţat să gestionez mai bine momentele dificile”, a spus Denis.



Cel mai greu episod rămâne, însă, eliminarea din meciul cu Bosnia, un moment care l-a marcat profund: „Dacă aş putea, aş retrăi ziua meciului din Bosnia. Nu pot să spun prin câte stări am trecut după ce am văzut că arbitrul îmi arată cartonaşul roşu. A fost greu de digerat. Nu mă aşteptam la acest scenariu când am intrat pe teren, am fost şocat, luat prin surprindere.



A fost primul meu cartonaş roşu direct din carieră şi a venit într-un astfel de meci… Sper să se reducă suspendarea la o singură etapă. Nu am avut nicio intenţie să lovesc, am urmărit mingea, nu am văzut adversarul”.



Drăguş a povestit şi cum a fost primită, în vestiarul echipei de club, vestea duelului dintre Turcia şi România, meci decisiv pentru calificare. „Glumele au început imediat, ei sunt foarte siguri că se vor califica, au aşa o atitudine de superioritate, dar eu cred că avem şi noi şansele noastre, chiar dacă ei sunt favoriţi. Noi am mai fost în situaţia asta, când am întâlnit echipe care nu ne-au luat în serios, şi am profitat.



Oricum, cred că va fi un meci frumos de trăit şi sper să ne amintim frumos de el peste ani. Sincer, eu îmi doream un astfel de meci, disputat într-o atmosferă extraordinară”, a declarat Denis, potrivit News.ro.



Turcia - România, 26 martie, la Istanbul, pe Beșiktaș Arena



Partida se va juca pe Beşiktaş Arena, unul dintre cele mai spectaculoase stadioane din Turcia, iar Denis Drăguş cunoaşte atmosfera de acolo: „E unul dintre cele mai frumoase stadioane. Dacă scorul va fi de partea noastră, nu ştiu cum va fi atmosfera. E un meci pe care merită să îl simţi din toate punctele de vedere”.



În ciuda unor rezultate sub aşteptări în ultima perioadă, atacantul este convins că suporterii încă au încredere în echipa naţională şi în şansa unei calificări istorice. „Au fost nişte rezultate la care nu ne aşteptam, dar nu asta cred că e valoarea noastră. Nu s-au schimbat atât de multe într-un an şi jumătate încât să nu mai existe unitatea din 2024.



Eu cred că suporterii ştiu că dacă suntem sănătoşi şi într-o formă bună putem obţine un rezultat bun cu Turcia. Toţi ne gândim la America, e visul suprem. Sunt doar două meciuri care ne despart de el. Toţi vom da totul pentru a ni-l realiza”, a concluzionat Denis Drăguş.

