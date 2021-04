BREAKING NEWS! Radoi a primit o veste uriasa din Turcia: Alibec s-a recuperat mai devreme si a revenit la antrenamente!

Atacantii nationalei au fost extrem de criticati dupa meciurile cu Macedonia de Nord, Germania si Armenia.

Puscas si Keseru nu au reusit sa marcheze niciun gol in primele 3 meciuri din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2022.

In acest context, Mirel Radoi a primit o veste care cu siguranta il va bucura. Turcii de la Spor24 au anuntat ca Denis Alibec s-a recuperat mai repede decat se asteptau medicii lui Kayserispor si a revenit la antrenamentele echipei.

Atacantul de 30 de ani a suferit o accidentare la inghinali in meciul cu Istanbul Basaksehir de pe 19 ianuarie, meci in care reusise sa marcheze doua goluri.

Initial medicii au crezut ca este vorba despre ceva minor si ca Alibec va lipsi de pe teren doar 3 saptamani, insa lucrurile s-au dovedit a fi mai complicate, iar fostul fotbalist al Astrei si al FCSB-ului a fost supus unei interventii chirurgicale.

Dupa aceasta clubul chiar a anuntat ca Alibec nu va mai juca in acest sezon, insa atacantul a reusit sa dea peste cap toate predictiile si a revenit deja la antrenamente.

Kayserispor spera ca Alibec sa poata fi folosit in cateva meciuri in final de sezon, iar daca acest lucru se va intampla el poate deveni o varianta de luat in calcul pentru Radoi in vederea urmatoarelor meciuri.

La inceputul lunii iunie echipa nationala a Romaniei va juca doua meciuri amicale, pe teren propriu cu Georgia pe 2 iunie si in deplasare cu Anglia pe 6 iunie.