"Ne gadila unde nu trebuie sau ne tragea de par!" Dezvaluiri socante despre sectia de gimnastica ritmica de la CSA Steaua! Acuzatii dure

Gimnasta Andra Ioana Rusu a facut dezvaluiri socante.

Sportiva legitimata la CSA Steaua a povestit ca antrenoarea Adriana Teocan si iubitul ei, Daniel, le-ar fi pedepsit dur pe gimnaste, tragandu-le de par sau dandu-le afara din sala.

Andra Ioana Rusu a acuzat si faptul ca gimnastelor nu li s-au oferit conditii bune de antrenament.

"Ea tipa foarte tare la noi, ne scotea din sala, ne tragea de par. Ne pedepsea facand o pregatire fizica foarte dura! De exemplu, saream de pe o parte pe alta a bancii, iar din cauza acestei pregatiri am facut vanatai, iar o colega si-a rupt degetul. Saream cat voia ea. Daca ne opream, ne punea sa facem de la inceput.

Eu mi-am rupt degetul sarind cu sacii! Faceam cat voia ea, daca faceam incorect ne punea sa o luam de la inceput. Daca se satura, ne scotea din sala.

M-a pus sa fac o rasturnare lenta si sa fac exercitii si sa numar pasii. Ea a spus ca nu fac bine si ca s-a saturat. Mi-a spus sa ies din sala, sa ii prezint scuze si ca m-am comportat urat. Cand nu era pandemia de Covid-19, m-a scos din sala. Eu plangeam in hol, a venit si m-a luat de coc, a zis ca trebuie sa imi fie rusine si ca m-am comportat urat. De multe ori.

Daniel, iubitul ei, statea acolo, pe unele le mai gadila. Pai, venea la ele si se juca cu ele si le gadila prin locurile prin care nu trebuia sa o faca! Se mai juca cu ele.

Cu mine nu! Unora, printre care si mie, ne mai arata ce trebuie sa facem! Am ramas o data singure cu el, cand Adriana Teocan era plecata cu alte fete mai mari la un concurs. Ne-a aratat ce trebuie sa facem", a declarat sportiva, potrivit GSP.

Andra Ioana Rusu a dezvaluit si ca parintii sai au mers sa discute cu antrenoarea, povestind cum s-a comportat ulterior Adriana Teocan.

"Dupa scandalul dintre mama si antrenoare, cand am intrat in sala si am inceput antrenamentul Adriana m-a ignorat, iar Daniel s-a uitat foarte urat la mine.

Nicio fetita nu ma lasa sa ma antrenez pe covor, m-am antrenat pe pres! La intrare in sala nu m-au lasat sa ma antrenez pe covor, ci langa. N-am avut voie pe covor! Unele dintre fete, da, ma priveau cu ostilitate", a spus Andra Rusu.