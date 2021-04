Lovitura de teatru la Iasi! Ciprian Paraschiv a fost indepartat de la club si se pregateste revenirea lui Adrian Ambrosie!

Situatia de la Poli Iasi a fost extrem de tensionata pe toata durata sezonului.

In interiorul clubului exista un razboi intern intre presedintele Ciprian Paraschiv si Consiliul Director. Acest conflict a afectat in mod evident si performantele de pe teren ale jucatorilor, care au dus echipa pe ultimul loc in Liga 1.

Dupa ce initial a fost anuntata plecarea lui Ciprian Paraschiv de la echipa, se parea ca lucrurile s-ar fi rezolvat si presedintele clubului urma sa continue la club. Insa pacea de la Iasi nu a durat foarte mult timp. Paraschiv a postat un mesaj pe Facebook in care a dat noi detalii referitoare la situatia de la clubul din Copou.

El a scris ca a aflat cu stupoare postul sau a fost desfiintat de Consiliul Director, cel care pregateste revenirea la conducerea clubului a lui Adrian Ambrozie, care ar urma sa ocupe functia de manager executiv.

Mai mult, Paraschiv a dezvaluit ca aceasta decizie vine exact dupa ce a luat parte la mai multe discutii cu Consiliul Local Iasi si a prezentat si un plan de redresare a clubului.