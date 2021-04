Gestul neasteptat care l-a determinat pe Mihai Leu sa plece din Romania: "I-am spus tatalui meu: nu cred ca o sa mai vin inapoi"

Mihai Leu a fost invitatul Geaniniei Ilies, la un interviu pentru show-ul "Hai sa fim Super!", in care a vorbit despre inceputul carierei sale, dar si despre un eveniment important din viata sa.

Una din intamplarile care i-au marcat traseul in viata si care l-au determinat sa ia anumite decizii despre viitorul sau a avut legatura cu participarea la Campionatul Mondial din Cuba, in 1987.

"La Campionatul Mondial, in Cuba, stateam cu Francisc Vastag in camera si... nu prea aveam bani. Stateam la un hotel unde era un magazin foarte mare la parter, noi pusesem ochii pe niste casetofoane. Eu boxam la 63, el la 67, adica eram unul dupa altul. Dar in prima faza a turneelor, meciurile noastre erau la distanta destul de mare. Am zis sa vindem un rand de echipament si boxam amandoi cu un rand. Noi cum am tot avansat catre finalul competitiei, el boxa imediat dupa mine. Si nu mai aveam timp sa schimbam echipamentul. Si atunci am zis sa vindem si al doilea rand de echipament. Ne-am pastrat doar maieurile pe care scria Romania.

In finala am boxat intr-o pereche de ghete numarul 39, eu purtam 41. Dupa toate eforturile astea, cand am ajuns la Otopeni. A scos casetofoanele si ni le-a confiscat. A doua zi le-am primit inapoi, dar eu, in momentul acela, am zis ca nu ma mai intorc in tara", a povestit Mihai Leu.

"Pana intr-un anumit moment nu m-am gandit niciodata ca voi pleca din Romania. Dupa toate cate s-au intamplat in acea perioada, cand am plecat la un concurs, i-am spus tatalui meu: 'Nu cred ca o sa mai vin inapoi'", a mai spus sportivul.

