BREAKING NEWS | "Olaroiu e acum la Dubai si negociaza cu viitoarea sa echipa!" Anunt BOMBA in imperiul milioarilor! Unde ar urma sa mearga dupa ce s-a certat cu chinezii

Olaroiu a luat campionatul in China cu Jiangsu, dar clubul chinez are mari probleme!

Neplatit de luni bune, la fel ca si fotbalistii sai, Olaroiu a cerut garantii pentru a continua si in sezonul pe care-l mai are din contract. Chinezii nu s-au miscat asa cum se astepta fostul antrenor stelist, asa ca despartirea e tot mai probabila.

Pe Twitter circula informatia ca Olaroiu e in negocieri cu Al Nasr din Emiratele Arabe Unite! Oli ar fi deja in Dubai pentru tratativele finale si ar urma sa preia echipa in urmatoarele zile. Postarea vine de la posesorul unui cont cu peste 75 000 de urmaritori. Omul sustine ca are informatia de la un agent influent din zona, care i-a confirmat ca meciul din Cupa Ligii cu Al Fujairah va fi ultimul cu croatul Krunoslav Jurcic pe banca.

Al Nasr e a 4-a in Emirate, cu 24 de puncte dupa 13 etape, la 8 puncte in spatele liderului Sharjah.

Olaroiu a mai antrenat in Emirate la Al Ain si Al Ahli, castigand titlul cu amandoua.



وصلني ان الروماني كوزمين في مفاوضات متقدمة لتولي تدريب النصر الامارتي في الفترة المقبلة، والمدرب الحالي كونورسلاف راح تكون غدًا اخر مباراة له مع النصر (ضد الفجيرة في الدوري). - كوزمين حاليًا متواجد في دبي .. pic.twitter.com/mSuP8RYV4A — عبدالعزيز التميمي (@3zlilil) January 24, 2021