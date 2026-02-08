Lovitura de la 11 metri a fost dictată după intervenția VAR, pentru un duel între Cornet și Vergara, iar Hojlund a transformat și a adus victoria campioanei.

Antrenorul formației patronate de Dan Șucu a avut un discurs extrem de dur la finalul partidei. „Nu mai știu ce să spun. Nu mai știm ce înseamnă o greșeală evidentă. Fotbalul pe care l-am jucat nu mai există. Acordarea unui penalty ca acesta te face să nu mai iubești acest sport. Nu mai știu în ce sport antrenez”, a declarat De Rossi, pentru DAZN.

Daniele De Rossi a „turbat” după Genoa - Napoli 2-3

Tehnicianul lui Genoa a criticat direct intervenția VAR și regulamentul actual, susținând că astfel de contacte existau mereu în fotbal și nu erau sancționate. „Am fost primul care a susținut VAR, dar acum îi oferim o putere periculoasă. Vor exista întotdeauna contacte”, a spus De Rossi, citat de Gazzetta dello Sport.

Este a doua etapă consecutivă în care Genoa pierde în prelungiri din penalty, după eșecul cu Lazio, iar rezultatele au coborât echipa pe locul 16 în Serie A, la doar cinci puncte de zona retrogradării.