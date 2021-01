"De ce nu?!" Raspunsul lui Olaroiu cand a fost intrebat daca ar prelua echipa nationala! Ce a spus despre Mircea Lucescu

Cosmin Olaroiu este antrenorul roman al momentului dupa ce a reusit sa castige titlul de campion in China cu Jiangsu.

Fostul manager de la FCSB il admira mult pe Mircea Lucescu, care inca antreneaza la un nivel ridicat, chiar daca a ajuns la varsta de 75 de ani. Olaroiu a declarat ca pasiunea pe care o are antrenorul lui Dinamo Kiev pentru fotbal il mentine tanar si energic.

"E mai mult decat de admirat. Eu numai daca ma gandesc la stresul si consumul pe care il avem noi ca antrenori, imi e greu sa cred ca as putea sa antrenez ca el. Insa eu cred ca are o detasare. Un anumit echilibru interior. Pasiune asta il tine in viata. El pare tanar, energic. Eu cred ca Mircea Lucescu e cu putini ani mai mare decat mine cand il vad. Nu imi dau seeama ca ca e o diferenta destul de mare", a declarat antrenorul roman pentru TelekomSport.

Intrebat daca ar prelua banca nationalei Romaniei, Olaroiu a declarat ca ar veni doar dar daca ar fi o alta conjuctura decat cea actuala.

"Intr-o alta conjucatura decat cea actuala cu mare bucurie si cu mare placere. De ce nu? Dar ti-am spus. E o chestie pe care trebuie sa o antrenezi. Noi avem selectioner. Selectioner inseamna sa selectionezi niste jucatori despre care tu crezi ca sunt in forma la momentul respectiv, dar pregatirea e la cluburile unde joaca. Unii nu joaca la momentul acela, altii joaca. Unii sunt mai bine pregatiti, altii mai putin. De asta e o munca cu totul diversa fata de fac eu si chiar mai complicata", a spus Cosmin Olaroiu.