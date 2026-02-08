Pancu revine cu acuzații grave după CFR - U Cluj: "Bergodi i-a zis lui Cordea că îl omoară. Eu puteam să-l dau în judecată"

Pancu revine cu acuzații grave după CFR - U Cluj: "Bergodi i-a zis lui Cordea că îl omoară. Eu puteam să-l dau în judecată" Superliga
Daniel Pancu, antrenorul lui CFR Cluj, a vorbit din nou despre incidentele de la finalul derby-ului cu U Cluj, încheiat cu victoria formației sale, 3-2.

Duminică dimineață, Pancu a intrat în direct la Digisport și a explicat de la ce a plecat conflictul dintre Cristiano Bergodi, antrenorul Universității, și Andrei Cordea, jucătorul lui CFR.

"Nu regret nimic din ce am spus după meci. Jucătorii mei au fost bătuți de antrenorul advers, care voia să intre în teren de prin minutul 85. A fost o mare greșeală că nu a fost eliminat. Nu s-ar mai fi ajuns aici. Plus suporterii lor, care rupeau gardul și se puteau întâmpla lucruri foarte grave. Nu retrag nimic de ce am spus și nu revin asupra subiectului.

Din ce înțeleg eu de la Cordea, el s-a înjurat încontinuu cu Nistor. Nistor îl înjura încontinuu de pe bancă. La un moment, Bergodi s-a interpus între ei și ar fi înțeles că l-ar fi înjurat pe el.

Bergodi, din minutul 85, spunea doar că îl omoară, dar eu nu înțelegeam pe cine omoară. Staff-ul lor se lupta cu el ca să nu intre în teren. Da, i-a strigat lui Cordea că îl omoară. La ei pe bancă erau lupte mari", a spus Daniel Pancu.

Pancu și-a explicat și declarația dată imediat după meci.

"Eu, după meci, am vrut să zic altceva. Eu, ca român, nu puteam să fac niciodată așa ceva în altă țară. E un subiect încheiat pentru mine. Așa am simțit, să-mi apăr jucătorul, jucător care a fost bătut la noi acasă de un antrenor străin. Străin în sensul mai mult că era de la echipa adversă. 

Bergodi i-a dat un pumn lui Cordea. Eu puteam să îl dau în judecată dacă venea la mine de maniera aia.

Nu m-am văzut cu Bergodi după meci. E clar că a avut un blackout. Dacă ar fi fost eliminat în minutul 85, nu se ajungea niciodată la situația asta", a mai spus Pancu.

