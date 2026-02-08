Extrem de nervos, Bergodi a intrat pe teren după ultimul fluier și s-a îndreptat amenințător către Andrei Cordea. Ulterior, antrenorul lui U Cluj l-a îmbrâncit și pe Karlo Muhar, iar cei din staff l-au potolit cu greu.

Chipciu nu l-a iertat pe Cordea: "Eu n-aș vrea să fiu un astfel de fotbalist"

Reacția nervoasă a lui Bergodi ar fi fost provocată de injuriile lui Andrei Cordea, însă jucătorul lui CFR a susținut după joc că nu i s-a adresat antrenorului, ci lui Dan Nistor.

Pe lângă gesturile din final, Andrei Cordea a fost taxat de Alexandru Chipciu și pentru că ar fi simulat de mai multe ori pe parcursul jocului.

"(n.r - întrebat despre umflătura de la nivelul ochiului) M-am lovit în timpul meciului. Da, la un duel cu Cordea. A dat în mine și plângea el. Arbitrajul mi s-a părut foarte slab. Foarte, foarte slab! În prelungiri nu s-a jucat nimic. Poate n-a influențat major meciul, dar arbitrajul slab.

Sunt sexist dacă zic că trebuie să fii bărbat, dar să sari la fiecare duel, să plângi... nu știu, e deprimant. La fiecare fază să sari, să te lovești de mine și să ceri fault... eu n-aș vrea să fiu un astfel de fotbalist", a spus Alexandru Chipciu.