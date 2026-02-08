Dan Nistor (37 de ani) a fost extrem de vocal la flash-interviu, acuzându-l pe Andrei Cordea că ar fi provocat scandalul de la finalul meciului, după ce l-ar fi înjurat pe Cristiano Bergodi.
Potrivit imaginilor furnizate de digisport.ro, înainte de a începe interviul, Nistor i-a ironizat pe jucătorii CFR-ului, care sărbătoreau zgomotos victoria. „Așteptăm, nu-i nicio problemă. Nu sunt supărat, dar mă amuz de ce se întâmplă aici”, a spus mijlocașul.
Imediat după aceea, Andrei Cordea a mers la Nistor pentru a-l saluta. Discuția dintre cei doi a fost scurtă, dar tensionată. „Nu-i frumos ce ai făcut”, i-a spus Nistor, în timp ce Cordea a repetat de mai multe ori: „Nu ție”. Dialogul s-a încheiat rapid, cu replica lui Nistor: „Vorbim după aia”.
Pe teren, CFR Cluj s-a impus după un meci spectaculos. Djokovic și Biliboc au dus scorul la 2-0 pentru gazde, Nistor a redus diferența cu un șut superb, iar Camora a făcut 3-1 înainte de pauză. U Cluj a revenit prin Drammeh, însă egalarea nu a mai venit.