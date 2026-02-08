Dan Nistor (37 de ani) a fost extrem de vocal la flash-interviu, acuzându-l pe Andrei Cordea că ar fi provocat scandalul de la finalul meciului, după ce l-ar fi înjurat pe Cristiano Bergodi.

Potrivit imaginilor furnizate de digisport.ro, înainte de a începe interviul, Nistor i-a ironizat pe jucătorii CFR-ului, care sărbătoreau zgomotos victoria. „Așteptăm, nu-i nicio problemă. Nu sunt supărat, dar mă amuz de ce se întâmplă aici”, a spus mijlocașul.