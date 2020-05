Scandal in Belgia dupa plecarea lui Boloni! Jucatorii lui Antwerp, furiosi ca si-au pierdut antrenorul: "A fost decizie gresita sa fie lasat sa plece!"

Plecarea lui Boloni de la clubul belgian a declansat un val de nemultumiri in randul jucatorilor.

Antrenorul roman a sosit la Antwerp in 2017 si a transformat clubul radical. Dintr-o echipa care de abia promovase in prima liga belgiana dupa mai mult de 10 ani, intr-un club care s-a luptat pentru locurile care duc in cupele europene. Cea mai buna clasare cu romanul pe banca belgienilor a fost locul 4, reusit in sezonul trecut.

Dupa ce clubul a anuntat despartirea de Boloni, mai multi jucatori au reactionat. Mai mult de atat, unii au amenintat ca nu isi vor prelungi contractele.

Sinan Bolat, portarul care a fost promovat de antrenorul roman la Standard, a declarat ca in aceasta perioada de transferuri va pleca de la echipa.

Atacantul congolez, Dieumerci Mbokani, care a castigat titlul in Belgia alaturi de Boloni, a povestit ca pentru el romanul a fost ca un tata.

"Voi stiti: Boloni nu a fost numai un antrenor pentru mine. Mi-a fost tata. Am avut o relatie buna inca de la Standard, chiar si in afara fotbalului. De exemplu, ii cunosc familia bine. Am discutat mult la echipa si, constant, imi cerea sa vorbesc cu jucatorul X sau Y, daca aparea vreo problema. Cred ca e un om extraordinar si un antrenor de top. Si cred, la fel ca Sinan Bolat, ca a fost o decizie gresita sa fie lasat sa plece", a declarat congolezul pentru Gazet van Antwerpen.

"Am terminat pe patru sezonul trecut, iar acum ne-a condus spre finala Cupei si eram in cursa pentru locul 2. In plus, formatia trebuia improspatata, el putea asigura stabilitate", a povestit Mbokani.

