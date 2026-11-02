Barcelona, Real Madrid și Atletico se bat pe semnătura starului din Premier League

Enzo Fernandez (25 de ani), mijlocașul lui Manchester City, a intrat pe lista mai multor cluburi importante din Spania. Real Madrid, Barcelona și Atletico Madrid sunt interesate de internaționalul argentinian, pe care îl văd drept o posibilă variantă pentru întărirea liniei de mijloc.
Potrivit jurnalistului Ekrem Konur, Real Madrid monitorizează situația fotbalistului în perspectiva unei mutări în 2027. „Galacticii” îl consideră unul dintre principalii candidați pentru acest post, însă nu au făcut deocamdată pași concreți pentru transfer.
Barcelona și Atletico Madrid urmăresc, la rândul lor, situația argentinianului. O eventuală mutare ar presupune însă un efort financiar considerabil. Fernandez este cotat la aproximativ 120 de milioane de euro și are contract cu Manchester City până în vara anului 2031.
Enzo Fernandez, transferat de City pentru 145 de milioane de euro
Manchester City are o poziție puternică în negocieri, având în vedere durata contractului mijlocașului. Argentinianul a ajuns pe Etihad în septembrie 2026, după ce englezii au plătit 145 de milioane de euro pentru transferul său.
- În actualul sezon, Fernandez a bifat 12 apariții în toate competițiile pentru City, cu un gol și o pasă decisivă.