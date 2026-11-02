Barcelona, Real Madrid și Atletico se bat pe semnătura starului din Premier League

Enzo Fernandez (25 de ani), mijlocașul lui Manchester City, a intrat pe lista mai multor cluburi importante din Spania. Real Madrid, Barcelona și Atletico Madrid sunt interesate de internaționalul argentinian, pe care îl văd drept o posibilă variantă pentru întărirea liniei de mijloc.

Potrivit jurnalistului Ekrem Konur, Real Madrid monitorizează situația fotbalistului în perspectiva unei mutări în 2027. „Galacticii” îl consideră unul dintre principalii candidați pentru acest post, însă nu au făcut deocamdată pași concreți pentru transfer.