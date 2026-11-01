"Suntem îngrijorați!" Antrenorul lui Frosinone a făcut anunțul care îl vizează pe Bîrligea

Frosinone s-a impus cu 2-0 după golurile lui Fares Ghedjemis (48') și Giacomo Calo (90+3'), însă revelația din Serie A a primit și o veste proastă. Golgheterul Antonio Raimondo, care a marcat până acum 8 goluri, a suferit o accidentare și a fost înlocuit după 30 de minute cu Daniel Bîrligea.

Antrenorul lui Frosinone, îngrijorat de accidentarea golgheterului Raimondo

Raimondo a fost victima unei intrări foarte dure a lui Zakaria Aboukhlal, cu talpa pe gleznă. Atacantul italian a primit îngrijiri medicale, însă a acuzat dureri puternice și nu a putut continua.

După meci, antrenorul Massimiliano Alvini și-a început conferința vorbind chiar despre situația lui Raimondo.

"Va trebui să așteptăm investigațiile medicale de mâine ale lui Raimondo. Cu siguranță suntem îngrijorați, dar vom vedea", a spus Alvini.

Situația medicală a lui Raimondo îl vizează direct pe Bîrligea. În cazul în care va fi vorba de o accidentare serioasă a atacantului titular de la Frosinone, Daniel Bîrligea ar putea profita, iar la meciul cu Cagliari, de sâmbătă, l-am putea vedea folosit din primul minut.