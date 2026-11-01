"Suntem îngrijorați!" Antrenorul lui Frosinone a făcut anunțul care îl vizează pe Bîrligea

&quot;Suntem îngrijorați!&quot; Antrenorul lui Frosinone a făcut anunțul care îl vizează pe Bîrligea Serie A
SPORT.RO
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Daniel Bîrligea a jucat peste 70 de minute în Frosinone - Torino 2-0, meci din Serie A contând pentru runda a zecea din Serie A.

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Massimiliano Alviniantonio raimondodaniel birligeaFrosinoneTorino
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Frosinone s-a impus cu 2-0 după golurile lui Fares Ghedjemis (48') și Giacomo Calo (90+3'), însă revelația din Serie A a primit și o veste proastă. Golgheterul Antonio Raimondo, care a marcat până acum 8 goluri, a suferit o accidentare și a fost înlocuit după 30 de minute cu Daniel Bîrligea.

Antrenorul lui Frosinone, îngrijorat de accidentarea golgheterului Raimondo

Raimondo a fost victima unei intrări foarte dure a lui Zakaria Aboukhlal, cu talpa pe gleznă. Atacantul italian a primit îngrijiri medicale, însă a acuzat dureri puternice și nu a putut continua.

După meci, antrenorul Massimiliano Alvini și-a început conferința vorbind chiar despre situația lui Raimondo.

"Va trebui să așteptăm investigațiile medicale de mâine ale lui Raimondo. Cu siguranță suntem îngrijorați, dar vom vedea", a spus Alvini.

Situația medicală a lui Raimondo îl vizează direct pe Bîrligea. În cazul în care va fi vorba de o accidentare serioasă a atacantului titular de la Frosinone, Daniel Bîrligea ar putea profita, iar la meciul cu Cagliari, de sâmbătă, l-am putea vedea folosit din primul minut.

Accidentarea suferită de Raimondo în Frosinone - Torino

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Frosinone, start fabulos, cu 20 de puncte în 10 etape

Deși au trecut doar 10 etape din stagiunea curentă, Frosinone pare deja salvată de la retrogradare. Echipa lui Daniel Bîrligea a acumulat 20 de puncte și este pe locul 6. Antrenorul Alvini a avut numai cuvinte de laudă la adresa jucătorilor săi.

"A fost un meci de mare calitate, o prestație extraordinară a echipei, prin efortul depus, viziunea de joc și capacitatea de adaptare. A fost cea mai bună dintre cele șase victorii. I-am permis foarte puține lucruri lui Torino, o echipă fantastică. 

Felicitări băieților pentru că nu și-au pierdut calmul în momentele în care s-ar fi putut întâmpla asta. Un meci excelent, într-o atmosferă de mare luptă. Astăzi am văzut fotbal adevărat, iar meritul este al echipei", a mai spus Alvini.

Clasamentul din Serie A

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