Ce ironie a sorții! Răzvan Lucescu, un tehnician român, poate grăbi, diseară, numirea unui conațional, la o formație din zona Golfului Persic.

Meciul Al-Sadd Doha (Qatar) – Al-Ahli Jeddah (Arabia Saudită) va fi transmis live de VOYO Sport 1, de la ora 18:00. Partida are mize uriașe pentru ambele formații.

Al-Sadd – Al-Ahli, de la ora 18:00 pe VOYO Sport 1

În cazul lui Răzvan Lucescu, echipa sa nu mai are voie să piardă puncte, mai ales la un meci de pe teren propriu. După 0-3 cu Esteghlal Teheran (Iran), 0-2 cu Al-Hilal Riad (Arabia Saudită) și 1-1 cu Al-Qadsiah (Arabia Saudită), campioana din Qatar riscă eliminarea din competiție. Al-Sadd e pe locul 14 din 16, la trei puncte de poziția a 8-a, ultima care duce în optimi.

De partea cealaltă, Al-Ahli Jeddah, care a cucerit trofeul Champions League în ultimele două sezoane, e de nerecunoscut după plecarea neamțului Matthias Jaissle, la Newcastle. Înlocuitorul acestuia, olanezul Marino Pusic, a strâns 7 puncte în primele trei runde din Liga Campionilor, dar riscă demiterea din cauza situației din campionat. În ultima etapă, vineri, Al-Ahli a pierdut în fața celor de la Al-Shabab Riad, scor 1-6!

În acest context, presa saudită a anunțat că demiterea lui Pusic e iminentă, iar un potențial înlocuitor e românul Edward Iordănescu. Așadar, dacă Lucescu jr va câștiga meciul Al-Sadd – Al-Ahli din această seară, eventuala instalare a lui Iordănescu, pe banca grupării din Jeddah, poate fi grăbită.

Răzvan Lucescu: „Vrem doar victoria. Calificarea nu e pierdută“

Venit în fața jurnaliștilor, după victoria zdrobitoare din weekend, în Qatar Stars League, 4-1 cu Al-Shamal, Răzvan Lucescu s-a arătat încrezător că Al-Sadd poate învinge deținătoarea trofeului Champions League Elite.

„Nu văd o diferență foarte mare, între nivelul echipelor pe care le întâlnim în campionat și cele din Liga Campionilor. Aici însă, în competiția continentală, presiunea meciurilor a afectat un pic echipa. În plus, nu mereu norocul a fost de partea noastră. Dar mai avem cinci meciuri din faza grupelor și șansele noastre de calificare rămân intacte. Ne gândim doar la victorie, în meciul cu Al-Ahli, ca să ne continuăm parcursul continental. Am convingerea că jocul nostru e în creștere, de la un meci la altul“, a spus Lucescu jr.

De la ora 18:00, meciul Al-Sadd Doha – Al-Ahli Jeddah va fi live pe VOYO Sport 1.