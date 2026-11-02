Reacția lui Ioan Varga cu privire la posibila plecare a lui Marius Șumudică de la CFR Cluj

Varga a susținut că în momentul de față nu se pune problema ca Șumudică să plece de la echipa pe care o finanțează, totul reprezentând doar „speculații”.

Ioan Varga, tranșant în privința lui Marius Șumudică

„Nu mă interesează (n.r.- că scriu turcii despre Marius Șumudică la Gaziantep) și nici nu vreau să intru într-o discuție. Domnul Șumudică este sub contract. Când va fi o discuție despre plecare, vom avea o variantă de rezervă, fiți siguri.

Nu putem vorbi însă acum despre plecarea dânsului. Sunt doar speculații și nu vreau să acord prea multă atenție”, a declarat Ioan Varga, potrivit digisport.ro.