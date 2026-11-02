Reacția lui Ioan Varga cu privire la posibila plecare a lui Marius Șumudică de la CFR Cluj

Reacția lui Ioan Varga cu privire la posibila plecare a lui Marius Șumudică de la CFR Cluj Superliga
Alexandru Hațieganu
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Ioan Varga, patronul clubului CFR Cluj, a reacționat cu privire la posibilitatea ca antrenorul Marius Șumudică să plece din Gruia.

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Varga a susținut că în momentul de față nu se pune problema ca Șumudică să plece de la echipa pe care o finanțează, totul reprezentând doar „speculații”.  

Ioan Varga, tranșant în privința lui Marius Șumudică

„Nu mă interesează (n.r.- că scriu turcii despre Marius Șumudică la Gaziantep) și nici nu vreau să intru într-o discuție. Domnul Șumudică este sub contract. Când va fi o discuție despre plecare, vom avea o variantă de rezervă, fiți siguri. 

Nu putem vorbi însă acum despre plecarea dânsului. Sunt doar speculații și nu vreau să acord prea multă atenție”, a declarat Ioan Varga, potrivit digisport.ro.

Ioan Varga

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CFR Cluj se află pe locul zece în clasament cu 18 puncte. După 14 etape desfășurate în sezonul regulat, ardelenii au bifat cinci victorii, trei rezultate de egalitate și șase înfrângeri.

Șumudică poate pleca de la CFR Cluj!

De când a revenit la CFR Cluj, Marius Șumudică a bifat 13 apariții la cârma echipei și a înregistrat o medie de 1,38 puncte pe meci

Recent, antrenorul a spus că își va prezenta demisia dacă CFR Cluj va fi depunctată, în contextul în care ardelenii riscă sancțiuni din cauza unor nereguli financiare constatate.

Conform iamsport.ro, Șumudică ar avea stabilită și următoarea destinație: Gaziantep. Tehnicianul a mai fost „principal” la clubul din Turcia în perioada 2019-2021 (57 de meciuri) și în perioada 2023-2024 (28 de meciuri).

Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu Șumudică. Cert e că CFR Cluj nu trece deloc printr-o perioadă bună.

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