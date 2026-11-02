Legendarul fotbalist va avea funcția de Coordonator Dezvoltare Academie și Parteneriate Internaționale în cadrul clubului.

Revenirea lui Răducioiu nu a fost primită bine de către suporterii echipei, care s-au opus vehement. Cu toate acestea, la insistențele lui Andrei Nicolescu, Răducioiu a semnat cu clubul din ”Ștefan cel Mare”.

Nemulțumirea suporterilor a fost cauzată de ceea ce s-a întâmplat în urmă cu patru ani, când Dinamo retrograda. La acea vreme, Răducioiu era directorul sportiv al ”Câinilor Roșii”, iar după plecarea de la echipă declara că ar fi mai bine ca Dinamo să intre în faliment și să o ia de la capăt. De altfel, Răducioiu a dat clubul în judecată pentru recuperarea unor restanțe salariale.

Fostul mare atacant a oferit primele declarații după revenirea la Dinamo și a vorbit și despre reacția fanilor.

”Este o plăcere să fac parte din nou din familia Dinamo. Este clubul care m-a crescut și datorită căruia am devenit mai întâi om și, cred eu, și un bun jucător.

Vreau să lămurim, înainte de toate, ceea ce s-a întâmplat și ce s-a scris în mediul online în legătură cu acea declarație nefericită. Eu am făcut acea declarație, despre care acum recunosc că a fost lipsită de inspirație.

Aș vrea să subliniez contextul în care eu am venit la Dinamo, într-un moment foarte complicat. Suporterii au fost atunci foarte aproape de club și l-au susținut într-o perioadă extrem de dificilă. Investitorii plecaseră, se contura, într-adevăr, un deznodământ sumbru, un scenariu sumbru.

Mă bucur foarte mult că nu am avut dreptate și că acum, după foarte puțini ani, Dinamo este un club performant, gestionat de manageri foarte buni și se află într-o situație financiară stabilă.

Dinamo este pe primul loc, poate câștiga campionatul acesta și, de ce nu, poate participa în cupele europene la anul. Ceea ce este foarte important este că Dinamo a ajuns acolo unde merită datorită acestui management extrem de eficient, cu un antrenor extraordinar, care face o treabă senzațională, o echipă care joacă un fotbal inteligent și cu această structură a clubului care, repet, atunci nu exista”, a spus Florin Răducioiu la 48TV.

Răducioiu spune că nu este afectat de faptul că suporterii dinamoviști l-au primit cu ostilitate.

”Aș vrea să mai lămuresc și faptul că eu am dat în judecată clubul Dinamo. Eram foarte supărat, da, de altfel, ca toți suporterii, dar am făcut-o, evident, pe fondul unei foarte mari dezamăgiri.

M-a supărat faptul că nu am fost întrebat. Aș fi vrut mai multă implicare din partea celor care conduceau atunci clubul, să-mi dea posibilitatea de a-mi exprima și eu părerea și de a contribui la reconstrucția clubului după acea mare durere a suporterilor dinamoviști. Nu mi s-a dat această posibilitate.

Vreau ca suporterii dinamoviști să înțeleagă asta. Este clar că nu pot fi pe placul tuturor. Am foarte mulți detractori, sunt foarte mulți care nu mă iubesc. Sunt multe persoane care nu agreează această revenire a mea.

Nu am timp și răbdare să bag în seamă anumite lucruri care se spun în mediul online. Mă voi concentra pe ceea ce voi face pentru a pune umărul la creșterea acestui club, care a dat dovadă de o mare capacitate de a se reinventa, de a renaște precum pasărea Phoenix. Sunt mândru să fac parte, de astăzi, din acest club”, a continuat Răducioiu.