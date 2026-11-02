Daniel Pancu, pus în dificultate! Șucu Jr. refuză propunerea antrenorului

Daniel Pancu, pus în dificultate! Șucu Jr. refuză propunerea antrenorului Superliga
SPORT.RO
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Rapid a fost lovită recent de un nou scandal și s-a vorbit inclusiv despre plecarea de la echipă a lui Daniel Pancu.

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Antrenorul Rapidului l-a titularizat în premieră pe Andrei Șucu, fiul patronului Dan Șucu, în meciul cu Csikszereda, scor 2-0. 

Andrei Șucu refuză să mai joace la Ștefănești, în Liga 2

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Nemulțumit de evoluția lui Șucu Jr, Pancu l-a înlocuit la pauză, iar după meci a făcut o declarație prin care a transmis că ar fi fost ”constrâns” să îi ofere minute fiului lui Dan Șucu, pe care nu îl consideră suficient de bun pentru a evolua în tricoul giuleștenilor.

A doua zi după meci, Diana Șucu, soția lui Dan Șucu, a scris un mesaj pe rețelele sociale în care l-a criticat voalat pe antrenor.

Daniel Pancu i-a recomandat fiului patronului de la Rapid să meargă în Liga 2, la Ștefănești, echipa cu care Rapid are parteneriatul pentru jucătorii under-21. Andrei Șucu declara recent că este deschis să meargă să acumuleze minute la Ștefănești, dar, conform GSP, lucrurile ar sta diferit. 

De fapt, fiul lui Dan Șucu ar fi refuzat să mai joace pentru clubul din eșalonul secund, unde a evoluat doar o repriză în acest sezon. Sursa citată susține că Andrei Șucu s-a plâns că ar fi fost înjurat de suporterii celor de la Ștefănești, motiv pentru care ar refuza să mai joace sub comanda lui Mircea Gheorghe.

Singurul meci în care Andrei Șucu a evoluat la Ștefănești a fost în luna august, când a fost titular contra Cetății Suceava, scor 3-1.

Ce spunea Andrei Șucu despre posibilitatea de a juca la Ștefănești

N-a fost ușor, dar iau fiecare minut cu minut, nu am de ce să mă grăbesc, am 17 ani, dacă e nevoie să mai merg la Liga 2 voi merge cu mare drag și cu mare poftă de joc.

Îmi doresc să joc din ce în ce mai mult, am încredere în Mister, dar și în Mister de la Ștefănești, că ușor-ușor îmi voi realiza visul. Sunt convins că aș fi putut mai mult în prima repriză, n-am intrat cu acceași mentalitate ca și la Argeș, e singura chestie care mă supără. Aș vrea să pot da un răspuns mai elocvent, dar în momentul acesta nu am multe gânduri în afară de faptul că îmi trebuie minute”, a spus Șucu Jr după meciul cu Csikszereda.

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