Echipa olandeză Twente Enschede a învins duminică, în deplasare, scor 9-0, formaţia Excelsior Rotterdam, în etapa a 11-a din Eredivisie, reuşind cea mai categorică victorie din ultimele cinci sezoane ale Eredivisie.

Filmul meciului Excelsior Rotterdam - Twente Enschede 0-9

Meciul de pe stadionul Woudestein a început prost pentru gazde, care l-au pierdut pe tânărul atacant Nesto Groen încă din minutul 5, când acesta a fost eliminat pentru un fault dur.

A început apoi recitalul internaţionalului olandez veteran Wout Weghorst (foto). Acesta a înscris de trei ori, în minutele 12, 32 şi 33, toate golurile din assist-urile aceluiaşi jucător – norvegianul Sondre Ørjasæter, apoi a venit rândul lui Thomas van den Belt să marcheze, în minutul 39, după ce acelaşi jucător avusese un gol anulat de VAR în minutul 27.

Ørjasæter a fost servant şi pentru ultimul gol al reprizei, cel al lui Rots, din minutul 45+1, şi la pauză a fost 5-0 pentru oaspeţi.

La reluare, Ørjasæter a dat pasa decisivă pentru golul lui Bawuah, în minutul 49, iar Weghorst a pus pe tabelă golul numărul şapte al celor de la Enschede, transformând un penalty, în minutul 62.

Coşmarul elevilor antrenorului Ruben den Uil a continuat. Zarrouki a transformat şi el un penalty, în minutul 71, pentru ca Daan Rots să ducă scorul la un astronomic 9-0 în minutul 82. Acesta a fost şi scorul final în Excelsior Rotterdam – Twente Enschede, gazdele aflându-se în cădere liberă în ultimele patru etape, toate încheiate cu înfrângeri, dintre care trei la scor.

80% posesie și 28 de șuturi la poartă pentru Twente

Este pentru prima oară din sezonul 2021-22, după Ajax Amsterdam – Cambuur 9-0, când în Eredivisie se înregistrează o asemenea diferenţă de scor.

Twente a avut 80 la sută posesie şi a trimis 28 de şuturi la poarta adversă în timp ce Excelsior nu a avut şut la poartă sau cornere.

În clasament, Twente e a patra, cu 23 de puncte, iar Excelsior se află pe 14, cu 11 puncte. news.ro