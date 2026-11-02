FC Voluntari – Farul Constanța, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la ora 17:30. De când n-au mai câștigat cele două echipe

FC Voluntari – Farul Constanța, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la ora 17:30. De când n-au mai câștigat cele două echipe Superliga
SPORT.RO
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FC Voluntari și Farul Constanța se întâlnesc luni, 2 noiembrie, de la ora 17:30, într-o partidă care pune față în față două formații aflate în căutarea punctelor în campionat.

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Gruparea din Ilfov traversează o perioadă cu rezultate modeste, având un singur succes în precedentele zece runde. Acel rezultat pozitiv s-a înregistrat pe 7 septembrie 2026, 1-0 pe teren propriu cu FC Argeș, în timp ce restul intervalului a adus o remiză și opt eșecuri.

La rândul lor, oaspeții caută prima victorie în deplasare în Superliga după o pauză care durează din ianuarie 2026, când a trecut de Petrolul cu 1-0. De la acel joc, formația de la malul mării a mai strâns șase egaluri și opt înfrângeri în deplasare.

Statisticile confruntărilor directe și cifrele loturilor

Pe plan defensiv, gazdele de luni au cedat de 29 de ori în actuala stagiune. 17 dintre goluri fiind încasate după pauză. Totodată, meciul aduce pe teren cluburile care s-au bazat pe cei mai puțini fotbaliști din afara țării: 9 utilizați de ilfoveni și 10 de către constănțeni.

Ioan Ovidiu Sabău se află la a șasea întâlnire cu gruparea din Voluntari, palmaresul său de până acum fiind de două victorii, un egal și două partide pierdute.

Cele două echipe s-au întâlnit de 23 de ori în campionat, dobrogenii reușind să se impună în 12 rânduri. Cinci victorii le-au aparținut gazdelor, în timp ce șase meciuri s-au încheiat la egalitate. Cele mai recente dueluri directe s-au disputat în sezonul regulat 2023-2024, când fiecare club s-a impus pe teren propriu: Farul a câștigat cu 4-1 în tur, iar FC Voluntari a învins cu 4-2 în retur.

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