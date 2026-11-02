Gigi Becali s-a convins înainte de „U” Cluj - FCSB: „Nu se compară” + Decizia în cazul lui Alexandru Stoian

Gigi Becali s-a convins înainte de „U” Cluj - FCSB: „Nu se compară” + Decizia în cazul lui Alexandru Stoian Superliga
Alexandru Hațieganu
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„U” Cluj - FCSB, duel contând pentru etapa a 14-a din Superliga, se va juca astăzi, de la 20:30, și va fi redat LIVE FOTO & TEXT pe Sport.ro. 

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Din articol

Înaintea duelului direct, Gigi Becali a spus despre „U” Cluj că reprezintă un adversar bun, în primele cinci echipe din Superliga României. 

Gigi Becali, laudativ față de „U” Cluj 

(n.r.- dacă i se pare „U” Cluj un adversar incomod, cu jucători buni) Este un adversar bun, adică nu se compară cu celelalte echipe din prima ligă. Mă refer la celelalte, de la locul cinci în jos. 

Adică ei pasează bine, au relații de joc, au cât de cât o valoare așa medie, să spun. Deci e echipă care e grea. Au și doi, trei jucători valoroși (n.r.- Lukic, Macalou), a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

Gigi Becali

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Gigi Becali, patronul FCSB / Foto: Agerpres
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David Miculescu titular, Alexandru Stoian în a doua repriză 

El a confirmat că David Miculescu va fi titular împotriva „șepcilor roșii”, iar Alexandru Stoian va intra în a doua repriză. 

(n.r.- motivul pentru care Miculescu e titular și nu Stoian, deși Stoian joacă bine) El, Stoian, e mai bine să intre a doua repriză. Miculescu are mai multă experiență. E un meci mai greu ăsta. 

Și trebuia să-i facem loc (n.r. lui Miculescu). Acesta a fost fotbalist. Nu poate să fie slab la infinit. Trebuie să crească din nou. Oricum, el e în creștere față de acum două etape. E un meci de luptă. Stoian, 100% va intra în repriza a doua”, a adăugat Becali. 

„U” Cluj și FCSB sunt vecine de clasament. „Șepcile roșii” se află pe locul cinci, cu 22 de puncte, iar roș-albaștrii pe poziția a șasea, cu 21 de puncte.

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