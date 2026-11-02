GALERIE FOTO Nopți nedormite după divorț! Fosta soție a starului din NBA a dat cărțile pe față

Nopți nedormite după divorț! Fosta soție a starului din NBA a dat cărțile pe față Baschet
SPORT.RO
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LaLa Anthony a vorbit deschis despre problemele din căsnicia cu fostul star NBA Carmelo Anthony. 

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Din articol

Actrița a dezvăluit că suspiciunile legate de infidelitatea baschetbalistului i-au provocat o stare constantă de anxietate, iar nopțile petrecute fără somn au devenit o obișnuință.

„Nu dormeam niciodată. Cred că am devenit și mai stresată după ce ne-am asumat relația, pentru că simțeam că toată lumea vine după mine”, a povestit LaLa Anthony în podcastul „Call Her Daddy”.

„Nu am închis niciodată ochii”

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LaLa a spus că deplasările echipei îi alimentau temerile și că nu doar orașele cunoscute pentru viața de noapte îi ridicau semne de întrebare. Actrița a susținut că a descoperit în repetate rânduri că în alte orașe existau alte femei în viața lui Carmelo.

„Nu am închis niciodată ochii la asta. Am confruntat situațiile și, în cele din urmă, acesta a fost unul dintre motivele pentru care nu am mai putut continua relația”, a explicat ea.

O căsnicie de 11 ani, încheiată în 2021

Cei doi s-au cunoscut în 2003 și s-au căsătorit în iulie 2010, la New York. În martie 2007, au devenit părinții lui Kiyan. Relația lor a trecut printr-o primă separare în 2017, după care au încercat să se împace.

În iunie 2021, LaLa a depus actele de divorț, iar căsnicia s-a încheiat după aproximativ 11 ani. Cei doi au păstrat o relație cordială și au rămas implicați în creșterea fiului lor.

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