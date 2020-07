"Baga-l repede pe HAGI inapoi"! Fanii lui Rangers au luat FOC dupa ce Gerrard l-a inlocuit pe Ianis la pauza amicalului cu Lyon! 

Rangers si Olympique Lyon si-au dat intalnire intr-o partida amicala disputata pe arena francezilor. La meci, au putut asista si spectatori, insa au existat reguli de distantare. Atat Ianis Hagi cat si Ciprian Tatarusanu au fost titulari pentru echipele lor, iar primul a inceput meciul ca din pusca! Pana in minutul 25, Ianis reusise deja doua goluri si ii extaziase pe fanii lui Rangers. Acestia si-au exprima pe Twitter incantarea fata de evolutia mijlocasului roman, iar reactiile au fost savuroase.

O utilizatoare a scris "Ianis Hagi, te iubesc!", in timp ce un suporter al lui Rangers a debordat de optimism, declarand ca "E posibil ca Ianis Hagi sa castige Balonul de Aur".

And Ianis Hagi possibly winning the balon d’or — John (@jmhoops_) July 16, 2020

Dispozitia fanilor echipei scotiene s-a stricat la pauza, insa, cand Steven Gerrard a decis sa il schimbe pe Ianis cu experimentatul Scott Arfield, in varsta de 31 de ani. La postarea prin care era anuntata modificarea, fanii lui Rangers au reactionat cerandu-i lui Gerrard sa il reintroduca pe Ianis!

Quick put Hagi back on — Ryan ???????? (@Ryane1872) July 16, 2020

In varsta de 21 de ani, Ianis Hagi a fost transferat definitiv de Rangers in aceasta primavara, in schimbul a 4,5 milioane de euro.