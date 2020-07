Gica Hagi, in fata unei noi LOVITURI! Mai multe cluburi din Spania sunt interesate de un fotbalist de la Viitorul: anuntul facut de AS

Din articol Rivaldinho isi doreste sa calce pe urmele tatalui

Rivaldinho (25 de ani) a starnit interesul mai multor echipe din Spania, anunta AS.

Fiul marelui Rivaldo poate face inca un pas important spre indeplinirea visului sau, acela de a juca in La Liga.

Rivaldinho este dorit de mai multe echipe din Segunda Division, anunta spaniolii de la AS.

Conform sursei citate, cel putin doua cluburi din liga secunda spaniola sunt interesate de atacantul Viitorului.

Rivaldinho a inscris 9 goluri in actualul sezon si a oferit 4 pase decisive pentru Viitorul. 800.000 de euro este cota de piata a atacantului, conform Transfermarkt.

Rivaldinho isi doreste sa calce pe urmele tatalui

Rivaldo (48 de ani) a evoluat in Spania pentru Deportivo La Coruna si Barcelona. AS anunta ca Rivaldinho este dorit si de echipe din Arabia Saudita sau India, dar visul sau este sa evolueze in Spania.

Rivaldinho a evoluat si pentru Dinamo, in perioada 2017 - 2018.

