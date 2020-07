FOTO | Noul echipament al lui Galatasaray a SCAPAT pe internet! Reactia fanilor care il ADORA pe Gica Hagi:"Zici ca e de antrenament!"

Galatasaray urmeaza sa isi lanseze noile echipamente la finalul lunii, insa pe internet au aparut deja fotografii.

Echipamentul de deplasare pe care turcii il vor imbraca incepand cu sezonul viitor a fost postat pe internet inainte de lansare. Tricourile vor fi lansate in doua versiuni, una special dedicata fanilor si cea oficiala, de joc.

Conform Footyheadlines.com, echipamentele dedicate fanilor sunt vandute de catre producatorii de la Nike suporterilor si seamana foarte mult cu versiunea de joc, insa sunt din alt material si nu prezinta anumite detalii. In acest caz, tricourile oficiale vor avea in plus cateva motive specifice la nivelul gulerului si al marginii manecilor, care vor fi colorate cu galben.

Daca unii suporteri sunt incantati de noul design, altii si-au exprima dezamagirea, asemanand tricourile cu unele de antrenament Arata ca un tricou pe care il porti cand te antrenezi, nu in timpul jocului. Sunt foarte dezamagit! a comentat un suporter, in timp ce altul, mai fericit, a afirmat despre tricou ca este “Magic!”.

Galata trece prin momente foarte dificile! Fosta formatie a lui Gica Hagi si Gica Popescu este pe locul 5 in campionat si risca sa rateze prezenta in cupele europene. Mai sunt de jucat doar doua meciuri in Turcia, iar Galata se afla la 4 puncte in spatele lui Besiktas, care ocupa ultimul loc ce duce in Europa League.

Formatia antrenata de Fatih Terim are 3 infrangeri la rand si n-a mai castigat din data de 1 martie, cand invincea cu 3-0 pe Genclerbirligi.

De atunci, s-au jucat opt meciuri.