Andrei Rațiu (27 de ani) și Radu Drăgușin (23 de ani) se găsesc pe lista de transferuri de iarnă a gigantului Juventus Torino.

Andrei Rațiu și Radu Drăgușin, pe lista lui Juventus Torino

„Bătrâna Doamnă” se află doar pe locul 5 din Serie A cu 29 de puncte, la 4 „lungimi” distanță de liderul Inter Milano, antrenat de Cristi Chivu.

Cum la Juventus obiectivul este câștigarea campionatului, antrenorul Luciano Spalletti trebuie să găsească soluții pentru a-și întări lotul pentru restul sezonului.

Presa din Italia a publicat o listă lungă de fotbaliști, monitorizați de Juventus, care ar putea să o ajute pe „Bătrâna Doamnă” să își recapete strălucirea în Serie A.

Clauza problematică a lui Rațiu

Andrei Rațiu și Radu Drăgușin se numără printre jucătorii urmăriți de stafful tehnic al torinezilor și de conducerea clubului.

Clauza de reziliere a lui „Sonic” de 25 de milioane de euro, păstrată și după prelungirea contractului, reprezintă principalul impediment în realizarea mutării.

De cealaltă parte, Radu Drăgușin a revenit recent în lotul lui Tottenham, într-o partidă oficială, în eșecul cu Liverpool (1-2), după ce a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat la finalul lunii ianuarie.

„Dragonul” prezintă interes, deoarece este un produs 100% al academiei clubului torinez. Drăgușin a fost lăsat să plece la Genoa în 2023, pentru 9,7 milioane de euro, deoarece s-a considerat, la acea vreme, că existau soluții mai bune în centrul apărării.