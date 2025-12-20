Radu Drăgușin (23 de ani) a fost inclus pentru prima oară, de la ruptura de ligamente încrucișate suferită pe 30 ianuarie 2025, în lotul lui Tottenham într-o partidă oficială.

Radu Drăgușin, pe bancă la Tottenham - Liverpool

„Dragonul” va fi pe banca de rezerve la partida echipei sale de pe teren propriu cu Liverpool, transmisă în exclusivitate de către VOYO și contând pentru etapa a 17-a din Premier League.

Până acum, Drăgușin a bifat două apariții în două meciuri amicale ale londonezilor. Cu Liverpool va avea așadar șansa să debuteze sub comanda lui Thomas Frank într-o partidă oficială.

Echipele de start în Tottenham - Liverpool:

Tottenham (4-2-3-1): Vicario - Porro, Romero, Van De Ven, Spence - Bentancur, Gray - Kudus, Simons, Bergvall - Kolo Muani

Vicario - Porro, Romero, Van De Ven, Spence - Bentancur, Gray - Kudus, Simons, Bergvall - Kolo Muani Rezerve: Kinsky (P), Danso, Davies, Drăgușin, Johnson, Odobert, Palhinha, Richarlison, Tel.

Kinsky (P), Danso, Davies, Drăgușin, Johnson, Odobert, Palhinha, Richarlison, Tel. Antrenor: Thomas Frank

Thomas Frank



Liverpool (4-2-3-1): Alisson – Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Jones – Szoboszlai, Mac Allister, Wirtz - Ekitike.

Alisson – Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Jones – Szoboszlai, Mac Allister, Wirtz - Ekitike. Rezerve: Chiesa, Frimpong, Isak, Lucky, Mamardashvili (P), Ngumoha, Nyoni, Ramsay, Robertson.

Chiesa, Frimpong, Isak, Lucky, Mamardashvili (P), Ngumoha, Nyoni, Ramsay, Robertson. Antrenor: Arne Slot

Drăgușin, concentrat 100% pe Spurs

Florin Manea, despre un eventual transfer al lui Drăgușin la AC Milan, în Serie A, a negat zvonurile și a ținut să sugereze că fotbalistul se concentrează acum să revină la forma sa și să joace pentru Tottenham.

”Nu este nimic adevărat, eu nu știu nimic. Trebuie să se vorbească cu mine, altfel sunt degeaba discuțiile. Noi nu ne-am gândit să plecăm în această iarnă. Dacă am vrea să facem asta, găsim variante. Nu ne-a stat gândul să plecăm acum.



În viață nu se știe niciodată și mai ales în fotbal, dar poziția noastră în momentul de față este să continuăm la Tottenham. Radu este în revenire, așteaptă să joace, se pregătește pentru asta”, a spus Florin Manea, potrivit digisport.

