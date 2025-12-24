Radu Drăguşin este protagonistul unor imagini inedite distribuite de Tottenham în social media. Participant la un “concurs de talente”, Drăguşin și-a arătat abilităţile la cimpoi.

Radu Drăguşin, moment amuzant la Tottenham

“Când Radu Drăguşin ia cimpoiul, te opreşti şi asculţi”, notează Tottenham pe Facebook, amuzându-se de situaţie.

Întregul filmulețul a fost postat de club pe YouTube, informează News.ro.

Alături de Drăguşin, la “concursul de talente” au participat Rodrigo Bentancur, Antonin Kinsky, Archie Gray, Dominic Solanke. Cei patru şi-au arătat abilităţile în domenii care le-au picat la ruletă. În cazul lui Drăguşin cimpoiul a fost varianta nimerită.

Notele primite de Radu Drăgușin pentru momentul său

Ceilalţi au trebuit să facă animale din baloane, să fie ventriloc, să jongleze sau să ia rolul de rapper.

Pentru efortul său, Drăguşin a primit următoarele puncte: 7, 3, 8, 6, 2. Câştigătorul concursului a fost Solanke, care a fost apreciat de colegi pentru talentul de rapper.

