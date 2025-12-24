VIDEO Fabulos! Radu Drăgușin a cântat la cimpoi într-un concurs de talente de la Tottenham. Notele românului

Alexandru Hațieganu
Radu Drăgușin a cântat la cimpoi într-un concurs de talente de la Tottenham. Notele primite de internaționalul român.

Radu Drăguşin este protagonistul unor imagini inedite distribuite de Tottenham în social media. Participant la un “concurs de talente”, Drăguşin și-a arătat abilităţile la cimpoi.

Radu Drăguşin, moment amuzant la Tottenham 

“Când Radu Drăguşin ia cimpoiul, te opreşti şi asculţi”, notează Tottenham pe Facebook, amuzându-se de situaţie.

Întregul filmulețul a fost postat de club pe YouTube, informează News.ro.

Alături de Drăguşin, la “concursul de talente” au participat Rodrigo Bentancur, Antonin Kinsky, Archie Gray, Dominic Solanke. Cei patru şi-au arătat abilităţile în domenii care le-au picat la ruletă. În cazul lui Drăguşin cimpoiul a fost varianta nimerită.

Notele primite de Radu Drăgușin pentru momentul său

Ceilalţi au trebuit să facă animale din baloane, să fie ventriloc, să jongleze sau să ia rolul de rapper.

Pentru efortul său, Drăguşin a primit următoarele puncte: 7, 3, 8, 6, 2. Câştigătorul concursului a fost Solanke, care a fost apreciat de colegi pentru talentul de rapper.

Radu Drăgușin, dorit cu insistență de către Fiorentina

Radu Drăgușin (23 de ani) este dorit de Fiorentina, ultima clasată din Serie A. Drăgușin este văzut de către conducerea formației „viola” drept o soluție ideală pentru a întări defensiva „lanternei” din campionatul Italiei. 

Conducerea „viola” a încercat să negocieze cu Tottenham pentru transferul internaționalului român în urmă cu o lună, dar nu a avut succes, după cum informează tuttomercatoweb.com.

Sursa citată precizează că fundașul central mai este dorit de alte trei formații din campionatul Italiei, toate cu pretenții: Napoli, AS Roma și Inter Milano. 

