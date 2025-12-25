Deși Andrei Rațiu traversează un sezon solid, cota sa de piață atingând pragul de 18 milioane de euro în actualizarea din decembrie 2025, „Grande” consideră că apărătorul român nu a făcut cea mai inspirată alegere de carieră rămânând la Rayo. În vară, numele lui „Sonic” a fost vehiculat intens pentru un transfer stelar, însă mutarea nu s-a concretizat, iar tricolorul a continuat pe „Vallecas”, unde mai are contract până în 2030. Craioveanu este de părere că Villarreal, clubul unde Rațiu și-a făcut junioratul, ar fi reprezentat rampa ideală de lansare.



„Un jucător haotic, apare pe unde vrea el”



Analistul a punctat că, în ciuda calităților fizice incontestabile, Rațiu are carențe tactice care l-ar face incompatibil cu rigoarea cerută de antrenori precum Diego Simeone. Craioveanu a oferit o descriere plastică a stilului de joc al românului, pe care îl vede drept unul „haotic”, dar superior ofensiv unor vedete mondiale.



„Eu v-am spus în vară că nu-l vrea nici Barcelona, nici Madrid, nici Atletico. Cel mai bun pas pentru el ar fi fost la Villarreal. Semnând cu ei, după Champions League, putea să găsească echipă mult mai bună. A făcut un an foarte bun în Spania, chiar foarte bun. Spaniolii vorbesc foarte bine, că e un jucător cu calități, condiții, dar este acel…că e un jucător haotic. E un jucător cum spun și spunem noi la radio, un jucător haotic, care apare pe unde vrea el.



La echipe atât de mari, cum e Barcelona, Madrid, trebuie să fie foarte bun tactic. La Cholo Simeone nu-l văd niciodată jucând, Barcelona ar fi mai pe stilul lui. Kounde este unul dintre cei mai buni fundași laterali dreapta, central. În atac, e mult peste Kounde, în atac, are el, calcă mingea, se întoarce”, a zis Gică Craioveanu, citat de as.ro.



Cifre solide pentru Rațiu în sezonul 2025/2026



În actuala stagiune, Andrei Rațiu a rămas un om de bază la Rayo Vallecano, bifând deja 23 de meciuri în toate competițiile. Internaționalul român a evoluat în 16 partide de La Liga și 5 în Conference League, reușind să marcheze un gol și să ofere o pasă decisivă.



Constanța sa este remarcabilă, fiind titular în 94% din meciurile de campionat. Următorul test pentru Rațiu va avea loc chiar la începutul anului viitor, pe 2 ianuarie 2026, când Rayo o va întâlni pe Getafe.

