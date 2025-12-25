Situația lui Radu Drăgușin la Londra a devenit critică. La aproape doi ani de la transferul său în Anglia, jurnaliștii britanici descriu aventura românului drept un eșec și susțin că despărțirea este iminentă. Într-un climat tensionat la Tottenham, unde echipa antrenată acum de Thomas Frank suferă în ofensivă și caută soluții pentru a scăpa de jucătorii care nu au confirmat, Drăgușin este văzut ca o piesă care nu se mai potrivește în angrenajul echipei.



Analiza englezilor este una dură. „Situația este precară!”, titrează hotspurhq.com, care susține că Drăgușin, în ciuda faptului că a avut evoluții excelente în Italia, a comis erori de poziționare și de disciplină tactică în Premier League, nereușind să se adapteze vitezei de joc. Concluzia lor este tranșantă: o revenire în „Cizmă” ar fi cea mai bună soluție pentru cariera internaționalului român.



Mai multe cluburi din Seria A îl vor pe Drăgușin



„Agentul lui Drăgușin e ocupat să facă turul reporterilor și este destul de evident că fostul fundaș central din Serie A vrea să plece de la Tottenham cât mai curând posibil”, notează sursa citată mai sus.



Chiar dacă experiența în Premier League nu a fost cea scontată, cota lui Drăgușin în Italia a rămas intactă. RomaPress scrie că marile puteri din Serie A sunt gata să îl oferteze în această iarnă. Pe lista posibilelor destinații se află cluburi de top precum AS Roma, AC Milan, Napoli și Inter Milano.

