Rațiu a primit pentru evoluția sa, din partea portalului SofaScore, nota 6,7. Fundașul dreapta a fost în media coechipierilor săi.
Evoluție fără greșeli majore pentru Andrei Rațiu
Andrei Rațiu a recuperat mingea de trei ori și a câștigat singurul duel aerian în care a fost implicat. El a avut un procentaj al paselor corecte de 71% (12 din 17).
Este a doua partidă din ultimele patru în care Andrei Rațiu intră pe final în La Liga. „Sonic” a fost titular incontestabil la Rayo Vallecano în stagiunea curentă.
Rațiu, menajat de antrenor?
În schimb, Rațiu a fost integralist, cu o săptămână în urmă, când echipa sa s-a calificat la Strasbourg în finala Conference League.
Cel mai probabil, antrenorul Inigo Perez îl menajează pe apărătorul lateral român într-un final de sezon solicitant.
- 47 de meciuri oficiale, un gol și trei pase decisive a strâns Andrei Rațiu la Rayo Vallecano în stagiunea curentă.
Situația cluburilor în La Liga
În La Liga, ambele combatante de azi sunt vecine de clasament: Rayo Vallecano (locul 10, 44 de puncte) și Valencia (poziția a 11-a, 43).
Ambele formații păstrează șanse minime, cu două etape înainte de finalul întrecerii interne, de a prinde un loc de cupe europene.