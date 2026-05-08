Andrei Rațiu traversează cel mai bun sezon al carierei și este tot mai aproape de un transfer uriaș la FC Barcelona.

Presa din Spania anunță că directorul sportiv Deco a făcut deja primul pas concret pentru transferul internaționalului român.

Potrivit publicației Sport, oficialul Barcelonei a luat legătura cu Leaderbrock, agenția care îl reprezintă pe Rațiu și care îi impresariază și pe Pedri sau Ferran Torres.

Mutarea vine într-un moment important pentru catalani, mai ales că viitorul lui Jules Kounde este tot mai incert. Francezul nu a convins în actuala stagiune, iar Hansi Flick a ales în mai multe partide să îl lase pe banca de rezerve.

Rațiu și-a prelungit contractul cu Rayo Vallecano în noiembrie 2025, iar noua înțelegere este valabilă până în 2030. Spaniolii susțin că echipa madrilenă nu este dispusă să negocieze sub suma clauzei de reziliere, stabilită la 25 de milioane de euro.

În actualul sezon, fundașul român a bifat 44 de meciuri în toate competițiile, a marcat un gol și a oferit trei pase decisive. Cotat la 18 milioane de euro, Rațiu este cel mai valoros fotbalist din lotul lui Rayo Vallecano.