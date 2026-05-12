Rayo Vallecano, cu internaționalul român Andrei Raţiu integralist, a terminat la egalitate luni seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu Girona, în etapa a 35-a din La Liga.

Oaspeţii au primit un penalty în minutul 56, dar, după verificarea VAR, arbitrul Guillermo Cuadra Fernandez a anulat decizia.

Victoria gazdelor părea să se contureze târziu, în minutul 86, când Alemao a deviat excelent în poartă şutul lui Unai Lopez.

Însă Stuani a egalat pentru oaspeţi în minutul 90 şi Rayo Vallecano - Girona s-a încheiat 1-1.

Andrei Raţiu a fost cu 7,6 de Sofascore, fiind ”unul dintre cei mai buni jucători ai echipei sale”, după cum notează news.ro.

Rayo urcă o poziţie în clasament, fiind pe locul 10, cu 43 de puncte, aflându-se la două lungimi de calificarea în cupele europene.

Girona este pe poziția 17, cu 39 de puncte.