Cu Rațiu integralist, formația spaniolă a trecut din nou de RC Strasbourg, scor 1-0, și în returul semifinalei, după succesul cu același scor din tur. Astfel, Rayo Vallecano s-a calificat în premieră într-o finală europeană majoră, unde o va întâlni pe Crystal Palace.

Golul calificării a fost marcat de Alemao, în minutul 42, iar francezii au ratat șansa egalării în prelungiri, când Enciso a irosit o lovitură de la 11 metri. Andrei Rațiu a fost din nou unul dintre cei mai constanți oameni ai echipei și a evoluat pe toată durata partidei.

În cealaltă semifinală, Crystal Palace a eliminat-o pe Șahtior Donețk, după 3-1 în tur și 2-1 în retur.

Finala Conference League se va disputa pe 27 mai, la Leipzig, pe arena celor de la RB Leipzig. Pentru Andrei Rațiu ar putea fi primul trofeu important din carieră.

Rayo Vallecano nu este favorită la pariuri

Casele de pariuri o văd favorită pe Crystal Palace înaintea finalei. Englezii au cotă 1.87 pentru a câștiga meciul în timpul regulamentar și 1.40 pentru a cuceri trofeul, indiferent dacă partida se decide în 90 de minute, prelungiri sau lovituri de departajare.

De cealaltă parte, Rayo Vallecano are cotă 4.10 pentru victoria în timpul regulamentar și 2.50 pentru a triumfa în finală.

În ceea ce îl privește pe Andrei Rațiu, fundașul român are cotă 12 pentru a marca oricând, cotă 20 pentru a înscrie primul gol al meciului și cotă 250 pentru o eventuală „dublă”.

În actualul sezon, Rațiu a bifat 45 de partide pentru Rayo Vallecano, cu un gol și trei pase decisive. Singura sa reușită a venit chiar în Conference League, în remiza cu BK Hacken, scor 2-2, din faza grupelor.