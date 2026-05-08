Cu Rațiu integralist, Rayo Vallecano a învins Strasbourg din nou cu 1-0, și la retur, iar formația spaniolă a obținut calificarea în finala Conference League, acolo unde va înfrunta Crystal Palace.

Elogii pentru Andrei Rațiu după calificarea în finala Conference League

Andrei Rațiu a făcut un nou meci solid și a demonstrat încă o dată că este unul dintre cei mai importanți jucători de la Rayo Vallecano. După calificarea în finală, jurnalistul spaniol Jonay Amaro a avut un mesaj special pentru fotbalistul român și pentru Pep Chavarria, celălalt fundaș lateral de la Rayo.

"Țin să vă reamintesc că Andrei Rațiu și Pep Chavarria au costat împreună 2,3 milioane de euro. Astăzi, ei reprezintă una dintre cele mai bune perechi de fundași laterali din fotbalul european. Oricine îi vrea trebuie să plătească până la ultimul cent!", a scris Jonay Amaro.

Desemnat cel mai bun fotbalist de la Rayo în sezonul trecut, Andrei Rațiu a semnat un nou contract, până în iunie 2030. Clauza sa de reziliere se ridică la 25 de milioane de euro.