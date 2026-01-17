Aventura americană a început oficial pentru Louis Munteanu. Fostul vârf al celor de la CFR Cluj a ajuns în Statele Unite, unde a fost întâmpinat de oficialii noii sale echipe. Impactul a fost imediat: românul a aflat că va purta tricoul cu numărul 11, o responsabilitate importantă în echipa din capitala SUA.



Transferul, anunțat oficial la începutul lunii ianuarie, a adus în conturile clubului din Gruia suma impresionantă de 7 milioane de dolari. Munteanu părăsește Superliga din postura de golgheter al sezonului trecut, când a scuturat plasele de 23 de ori, având un bilanț total în tricoul alb-vișiniu de 28 de goluri și 9 pase decisive în 63 de meciuri.



Deși a ajuns la baza de pregătire a celor de la DC United, fanii americani mai au de așteptat pentru a-l vedea la lucru. Primul meci oficial al românului în campionatul de peste ocean este programat abia peste o lună.



Pancu: „Nu s-a inventat jucătorul de neînlocuit”



Daniel Pancu a comentat plecarea celui mai bun marcator al echipei. Deși admite că CFR Cluj a pierdut un pion esențial în angrenajul ofensiv, fostul internațional a transmis un mesaj pragmatic, subliniind că viața echipei merge mai departe și fără „americanul” Munteanu.



„Am pierdut un jucător foarte, foarte bun, dar nu există, pe pământul ăsta încă nu s-a inventat jucătorul care să nu poată fi înlocuit”, a spus Daniel Pancu.



În cariera sa, înainte de a face pasul spre MLS și de a impresiona la CFR Cluj, Louis Munteanu a mai evoluat pentru Farul Constanța și Fiorentina.

