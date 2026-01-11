CFR l-a cedat pe Louis Munteanu, dar îl are pe Pancu! Antrenorul clujenilor le-a arătat atacanților cum se trage la poartă

În timpul unui antrenament, Daniel Pancu le-a arătat jucătorilor că încă mai poate și la 48 de ani. ”Principalul” din Gruia a fost filmat trăgând la poartă, ca în vremurile bune.

Spre deosebire de majoritatea echipelor din Superliga, care au ales să se pregătească după pauza de iarnă în Belek, Antalya (Turcia), CFR Cluj a mers în Spania, la Oliva Nova.

Tehnicianul a fost numit la cârma ardelenilor în noiembrie 2025, după ce CFR Cluj s-a despărțit de Andrea Mandorlini, care venise în vară ca înlocuitor pentru Dan Petrescu.



Pancu a bifat până acum șapte apariții pe banca tehnică a echipei din Gruia, unde a înregistrat și o medie de 2 puncte pe meci, conform statisticilor Transfermarkt.



Ce urmează pentru CFR Cluj



După stagiul de pregătire din Spania, lotul lui CFR se întoarce la Cluj pentru a pregăti duelul cu Oțelul Galați de duminică, 18 ianuarie, de la ora 17:45.



Până atunci însă, ardelenii vor mai avea un joc de pregătire în Oliva Nova, cu Atzeneta marți, la prânz, ora 12:00.

