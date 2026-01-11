Spre deosebire de majoritatea echipelor din Superliga, care au ales să se pregătească după pauza de iarnă în Belek, Antalya (Turcia), CFR Cluj a mers în Spania, la Oliva Nova.
CFR l-a cedat pe Louis Munteanu, dar îl are pe Pancu! Antrenorul clujenilor le-a arătat atacanților cum se trage la poartă
În timpul unui antrenament, Daniel Pancu le-a arătat jucătorilor că încă mai poate și la 48 de ani. ”Principalul” din Gruia a fost filmat trăgând la poartă, ca în vremurile bune.
Tehnicianul a fost numit la cârma ardelenilor în noiembrie 2025, după ce CFR Cluj s-a despărțit de Andrea Mandorlini, care venise în vară ca înlocuitor pentru Dan Petrescu.
Pancu a bifat până acum șapte apariții pe banca tehnică a echipei din Gruia, unde a înregistrat și o medie de 2 puncte pe meci, conform statisticilor Transfermarkt.
Ce urmează pentru CFR Cluj
După stagiul de pregătire din Spania, lotul lui CFR se întoarce la Cluj pentru a pregăti duelul cu Oțelul Galați de duminică, 18 ianuarie, de la ora 17:45.
Până atunci însă, ardelenii vor mai avea un joc de pregătire în Oliva Nova, cu Atzeneta marți, la prânz, ora 12:00.