"Am cerut conducerii jucatori pregatiti!" Reactia antrenorului Parmei dupa infrangerea cu Napoli si debutul lui Man 

Parma a pierdut in deplasarea cu Napoli si este pe penultimul loc in clasament.

Parma nu mai castiga de douasprezece meciuri in Serie A, motiv de ingrijorare pentru conducatorii echipei. Aflata pe penultimul loc in clasament, echipa condusa de Roberto D'Aversa a obtinut inca o infrangere, in deplasarea cu Napoli, 0-2.

Dennis Man, noua achizitie a italienilor a fost trimis in teren in minutul 79 al partidei, la scorul de 1-0, insa nu a reusit sa isi faca remarcata prezenta in teren pana la final.

Antrenorul Parmei a vorbit la finalul meciului despre jocul facut de echipa sa, dar si despre promisiunile conducerii ca vor aduce jucatori cu experienta si pregatiti pentru nivelul din Serie A.

D'Aversa a vorbit despre transferul lui Man inainte de meciul cu Napoli si s-a aratat reticent in privinta extremei aduse de la FCSB pentru 13 milioane de euro.

"Cred ca am facut un meci bun, sa faci fata unei echipe ca Napoli este dificil, i-am limitat in acest sens, chiar daca ne intoarcem acasa cu o infrangere.

M-am intors la Parma din doua motive, cel emotional, deoarece aceasta este a doua casa a mea, iar celalalt este tehnic: am cerut garantii in ceea ce priveste piata transferurilor. Desigur, am vorbit sa vina jucatori pregatiti, penultimul loc nu este accidental. Campionatul din Italia este dificil, in mod clar avem nevoie de jucatori pregatiti, despre asta am vorbit cu clubul.

Oficialii stiu ce imi doresc, jucatori pregatiti", a spus Roberto D'Aversa pentru Sky Sports.