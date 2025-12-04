Fostul internaţional român de tineret Alexi Pitu (23 de ani) a marcat golul echipei Vejle BK, învinsă în deplasare de Viborg FF cu scorul de 4-1, miercuri seara, în prima manşă a sferturilor de finală ale Cupei Danemarcei.

Pitu, care a fost introdus pe teren în minutul 68, a înscris golul oaspeţilor în minutul 85, după un slalom în careu printre patru adversari.

