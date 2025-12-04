Fostul internaţional român de tineret Alexi Pitu (23 de ani) a marcat golul echipei Vejle BK, învinsă în deplasare de Viborg FF cu scorul de 4-1, miercuri seara, în prima manşă a sferturilor de finală ale Cupei Danemarcei.
Pitu, care a fost introdus pe teren în minutul 68, a înscris golul oaspeţilor în minutul 85, după un slalom în careu printre patru adversari.
Dorian Hanza (11), Bilal Brahimi (54), Asker Beck (68) şi Frederik Damkjer (90) au marcat golurile gazdelor.
Manşa secundă se va juca la Vejle, pe 13 decembrie, scrie Agerpres.
Gol în sferturile Cupei după ce în optimi Pitu marcase o dublă
Pitu marcase și în optimile Cupei, o dublă în victoria lui Vejle BK cu 4-0 în deplasare la Lyseng, la sfârșitul lunii octombrie.
Românul a înscris atunci în minutele 13 și 50 (golurile al doilea și al treilea) și a ieşit de pe teren în minutul 68.