Mijlocașul ofensiv Alexi Pitu (23 de ani) a marcat primul său gol pentru Vejle BK, învingătoare cu scorul de 6-0 în faţa echipei FC Skanderborg, marţi, în deplasare, în Cupa Danemarcei la fotbal.

Fostul internațional de tineret Pitu a deschis scorul în minutul 14, a primit un cartonaş galben şi a fost schimbat la pauză. VIDEO AICI și mai jos

”Am vrut să văd jucători ca Pitu”



”Mulți dintre cei 15 jucători folosiți acum în Cupă nu au evoluat prea mult la echipele lor precedente sau nu erau în cea mai bună condiție fizică. Trebuie să avem o formație competitivă în Superliga, cu jucători buni din punct de vedere fizic, este un proces întreg.

Așa că pentru meciul de azi (n.r. - cel din Cupă) am ales să odihnesc fotbaliștii mai experimentați ca Hjulsager, Duelund, Velkov sau Christian Sørensen, care au jucat foarte mult.

Drept urmare, am vrut să văd jucători ca Pitu, care nu au evoluat atât de mult, și le-am oferit oportunitatea de a arăta ce pot pe teren. A fost un meci util, am reușit să avem relații de joc, am câștigat, ne-am calificat în turul următor”, a explicat la final Ivan Prelec, antrenorul lui Vejle.

Celelalte goluri ale lui Vejle au fost înscrise de Wahidullah Faghir (23, 43), Jonathan Amon (24) şi Amin Chiakha (73, 77).

Pitu a semnat în această vară cu Vejle BK, ''lanterna roşie'' din Danemarca, după experienţe mai puţin reuşite în Ligue 2, la Bordeaux şi Dunkerque.

Foto: Vejle Boldklub

