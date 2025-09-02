Cotat la 500.000 de euro de site-urile de specialitate, winger-ul a plecat din România în 2023, când Farul Constanța l-a cedat la Bordeaux pentru două milioane de euro.



În 2024 a rămas fără echipă, iar în 2025 a semnat cu USL Dunkerque tot în Franța. Jumătate de an mai târziu, Pitu a ajuns la Vejle liber de contract, în prima ligă a Danemarcei.



Alexi Pitu a spart gheața! Primul gol marcat după aproape doi ani într-un meci spectaculos din Cupa Danemarcei



Marți seară, Vejle a înfruntat-o în deplasare pe Skanderborg în a doua fază din Cupa Danemarcei. Vejle s-a impus cu 6-0, iar scorul a fost deschis chiar de Alexi Pitu în minutul 14.



Pe tabela de marcaj și-au mai trecut numele Wahidullah Faghir (23', 43'), Jonathan Amon (24') și Amin Chiakha (73', 77')



Pentru Alexi Pitu a fost primul gol marcat după aproape doi ani. Ultima sa reușită data din septembrie 2023, când Bordeaux a învins-o în etapa #6 din Ligue 2 pe Valenciennes cu 2-1. Românul înscria atunci în minutul 88, după ce intrase pe teren în minutul 71.

