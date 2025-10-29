Românul Alexi Pitu a înscris o dublă în victoria pe care echipa daneză Vejle BK a obţinut-o miercuri, în deplasare, scor 4-0, cu formaţia Lyseng, în optimile Cupei Danemarcei.

Alexi Pitu face show în Danemarca! ”Dublă” pentru fostul elev al lui Gică Hagi

Vejle BK nu a avut probleme mari cu Lyseng, echipă din liga a patra daneză. Jucând în deplasare, Vejle a marcat câte două goluri pe repriză.

Gammelgaard a deschis scorul, în minutul 5, apoi atacantul român Alexi Pitu a majorat avantajul oaspeţilor, în minutul 13, pentru ca în minutul 50 tot Pitu să facă 3-0.

Românul a ieşit de pe teren în minutul 68, iar Vejle s-a impus în cele din urmă cu 4-0, un ultim gol fiind semnat de Sonderskov, în minutul 86.

Vejle BK s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Danemarcei, meciurile tur-retur urmând să se dispute în prima jumătate a lunii decembrie.

