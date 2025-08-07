Vejle a anunțat în mod oficial aducerea lui Alexi Pitu, liber de contract după despărțirea de Dunkerque din Franța.



Winger-ul a semnat un contract ce se întinde pe trei ani și va câștiga aproximativ 250.000 de euro pe an.



El l-a convins pe Alexi Pitu să semneze în Danemarca: "Ne-am înțeles din primele vorbe"



După ce a fost prezentat de către club, fosta aripă de la Farul a oferit și primul interviu. Pitu a explicat că directorul sportiv Mikkel Hemmersam a fost persoana din spatele transferului.



„Sunt fericit și mândru că am ocazia să reprezint un club ca acesta. Discuțiile mele cu Mikkel Hemmersam au fost constructive și fructuoase, și mă alătur unui club bine gestionat, cu o structură sportivă solidă, ceea ce este foarte important pentru mine. Ne-am înteles din primele vorbe. Primele discuții m-au convins că vreau cu adevărat să mă alătur lui Vejle Boldklub.



Voi face parte dintr-o echipă cu mulți jucători talentați, care lucrează într-un mod bine definit pentru a dezvolta un stil de joc care îmi place foarte mult. Am mare încredere în mine și în abilitățile mele și abia aștept să port tricoul și să intru pe stadionul din Vejle. Am văzut deja câteva videoclipuri și fotografii de la primele meciuri, și pare a fi un teren propice, cu mulți suporteri. Abia aștept să-l descopăr pe cont propriu”, a spus Pitu, citat de site-ul girondins4ever.com.



Jucătorul român a plecat de Farul în 2024, la finalul lunii ianuarie la Bordeaux, în schimbul a 2 milioane de euro.

Cine este Mikkel Hemmersam



Mikkel Hemmersam, în vârstă de 47 de ani, este un danez implicat în fotbal încă din anul 2014.



Primul său rol, potrivit Transfermarkt, a fost de coordonator al Departamentului de Scouting al clubului FC Copenhaga, unde a stat până la finalul lunii iunie a anului 2018.



Au urmat aventuri la Nordsjaelland și Anderlecht, iar, din februarie 2025, este directorul sportiv al formației Vejle BK.



Vejle a avut mari emoții în stagiunea trecută din prima ligă daneză, după ce a încheiat la doar un punct de zona retrogradării.

