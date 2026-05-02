De noaptea minții: ce a putut să zică Flavius Stoican după Farul – FC Botoșani

Alexandru Ioniță is on fire! Două goluri și trei pase decisive în ultimele trei etape din China

Mijlocașul ofensiv român Alexandru Ioniţă (31 de ani) a marcat un gol în remiza pe care echipa chineză Yukun Yunnan a înregistrat-o sâmbătă, acasă, scor 3-3, contra grupării Beijing Guoan.

Un nou gol pentru Alexandru Ioniță

Duelul a contat pentru în etapa a 9-a din Superliga chineză.

Andrei Burcă (33 de ani) şi Alexandru Ioniţă au fost integraliști în meciul de pe teren propriu cu Beijing Guoan.

Duel interzis cardiacilor în China

Oaspeții au deschis scorul prin Yunning, în minutul 22, însă Alexandru Ioniţă a egalat spre finalul primei reprize în minutul 45+1.

Xizhe i-a adus din nou pe oaspeţi în avantaj, în minutul 60, din penalty, dar Cleber a egalat în minutul 77. Serginho a făcut 3-2 pentru Guoan. Ultimul cuvânt l-a avut Maritu, egalând în minutul 90.

Notele stranierilor români

Pentru felul în care s-au prezentat în meci cei doi români integraliști, portalul SofaScore i-a evaluat astfel: Alex Ioniță 7,8 - cea mai bună notă din echipa sa, Andrei Burcă 6,7 - cea mai bună notă dintre titularii din apărare.

Ioniță a ajuns la două goluri și 9 pase decisive în 9 apariții din campionat, iar Burcă la 9 apariții în care a înscris o dată.

Situația din clasament

Yukun Yunnan - Beijing Guoan s-a încheiat 3-3, reprezentând primul egal al gazdelor în sezonul curent.

Yukun se află pe locul patru în ierarhie cu 13 puncte, în timp ce Beijing Guoan ocupă abia pe locul al 13-lea cu 4 puncte.

Beijing Guoan a început sezonul cu o depunctare de 5 puncte.