Nicolae Stanciu, Alex Mitriță și Andrei Burcă au reacționat din China după moartea lui Mircea Lucescu

Din China, reacțiile venite din partea jucătorilor care au activat la echipa națională sub comanda lui Mircea Lucescu le-au aparținut căpitanului Nicolae Stanciu, lui Alex Mitriță, jucătorul retras între timp de la prima reprezentativă, și lui Andrei Burcă.

Nicolae Stanciu a postat la InstaStory o poză cu fostul selecționer, alături de mesajul ”Odihniți-vă în pace”, în timp ce Alex Mitriță a postat o fotografie în care apare alături de legendarul antrenor și mesajul: ”Mulțumesc pentru tot, nea Mircea! Dumnezeu să vă odihnească în pace”. Burcă a postat și el un ultim omagiu pentru Mircea Lucescu.