Cu Nicolae Stanciu integralist și pasator decisiv, Dalian Yingbo a trecut lejer astăzi de Zhejiang Professional, lipsită de suspendatul Alexandru Mitriță, scor 3-0.
Liao Jintao (27), Frank Acheampong (62 - din pasa lui Nicolae Stanciu) și Mao Weijie (66) au marcat golurile învingătorilor.
Pentru prestația sa, căpitanul naționalei României a primit nota 7.2 de la Sofascore.
Nicolae Stanciu, Alex Mitriță și Andrei Burcă au reacționat din China după moartea lui Mircea Lucescu
Din China, reacțiile venite din partea jucătorilor care au activat la echipa națională sub comanda lui Mircea Lucescu le-au aparținut căpitanului Nicolae Stanciu, lui Alex Mitriță, jucătorul retras între timp de la prima reprezentativă, și lui Andrei Burcă.
Nicolae Stanciu a postat la InstaStory o poză cu fostul selecționer, alături de mesajul ”Odihniți-vă în pace”, în timp ce Alex Mitriță a postat o fotografie în care apare alături de legendarul antrenor și mesajul: ”Mulțumesc pentru tot, nea Mircea! Dumnezeu să vă odihnească în pace”. Burcă a postat și el un ultim omagiu pentru Mircea Lucescu.