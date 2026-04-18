Nicolae Stanciu (32 de ani) a scăpat de coșmarul Genoa și, ajuns în China, îi merge excelent! Pentru că echipa sa, Dalian Yingbo, e pe podium, în lupta pentru titlu.

Astăzi, Stanciu și colegii săi au evoluat pe teren propriu, în etapa a 6-a, primind vizita celor de la Henan Songshan Longmen. Cu Stanciu titular, gazdele au trăit periculos! Pentru că formația vizitatoare a deschis scorul, în minutul 38, prin Wang Shangyuan. Și părea că acest gol va fi decisiv. Pentru că, până în minutul 85, tabela a rămas neschimbată. Finalul întâlnirii a fost însă de infarct și a întors soarta meciului!

Mai întâi, Malele a egalat (85), iar apoi Lu Zhuoyi a trimis Dalian Yingbo, în frunte: 2-1. Cu acest rezultat s-a și încheiat jocul.

Nicolae Stanciu a rămas pe teren până în minutul 90+7, când a fost schimbat cu Xiao. Românul a fost printre cei mai buni jucători de la gazde, fiind notat cu 7,6. Doar Traore (7,7) și Lu Zhuoyi (9) au primit note mai mari de la Flashscore.

De când a ajuns în China, la Dalian Yingbo, Nicolae Stanciu a adunat 6 meciuri, 1 gol și 2 pase de gol.