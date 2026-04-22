Echipa căpitanului echipei naționale s-a impus cu scorul de 1-0 în fața celor de la Liaoning Tieren în etapa a șaptea din Chinese Super League.

Stanciu a fost omul meciului cu un gol de senzație înscris în minutul 84. Internaționalul român a șutat imparabil direct la vinclul porții lui Han Rongze, un gol tras la indigo cu cel pe care l-a marcat în meciul de debut al României la EURO 2024 contra Ucrainei.

Imediat după ce a înscris golul victoriei, Stanciu a mers în fața fanilor chinezi aflați în delir și a sărbătorit reușita alături de suporteri și de ceilalți jucători ai lui Dalian Yingbo.

După șapte etape, echipa lui Nicolae Stanciu ocupă locul trei în clasamentul din campionatul Chinei, cu 15 puncte.